تقترب من 45 الفاً… إصابات كورونا في الرصافة تسجل “معدلاً مرتفعاً” بـ24 ساعة مقارنة بالشفاء

2020/09/29 | 18:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، تسجيل 678 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 116 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي، فيما أكد شفاء 409 حالة جديدة من مصابي الفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 37467 .

وقال الساعدي في بيان ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 678 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 116 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع النهروان 7 حالات

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قطاع الرصافة 9 حالات

قطاع المدائن 19 حالة

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قطاع بغداد جديدة 9 حالات

قطاع الاعظمية 6 حالات

قطاع الاستقلال 18 حالة .

قطاع البلديات الثاني 14 حالة .

قطاع الشعب 16 حالة .

قطاع الصدر 5 حالة .

قطاع البلديات الاول 13 حالة

– حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية ـــــ 562

مدينة الصدر 178 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



قطع 74 .



الحبيبية , الكيارة , جميلة .



الجوادر , 523 , 556 , قطاع 7 .



541 , 538 , 537 , 532 , 517 , 550 , 544, 345, 357 .



.



320 , 328 ,331 الشعب 37 حالة محلة 317, 337, , 335, 317, , الزراعي ,333 ,

حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , المعسكر , , الزراعي , 771 , البلديات 32

, 506 , , 508 ,502 , 504 , شارع فلسطين 22 حالات محلة 505, 503, •

الامين 25 حالة محلة, 731, تجاوز , 733 , , 741 , 721 .



743•

, تل محمد , 709 706 , 704 , بغداد جديدة 23 حالة محلة 701 •

, الزعفرانية 27 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 957 , 918 , 949•

905 , تقاطع الاورزدي , 906 , 909 , الكرادة 19 حالة محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , راس الحواش , 311 , الاعظمية 29 حالة محلة, 314

العبيدي 29 حالة محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769 , •

الطالبية 19 حالة محلة 323 , 320 , 324 , 321 , •

.



حي الزهراء 15 حالة محلة , 757 , 759 , الخنساء,

.



ام الكبر والغزلان 7 حالات محلة 345 , 337 ,

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الراشدية 3 حالات / قرية عباس

الحسينية 28 حالة محلة , 222 , 215 , الانتصار , بوب الشام , كميرة .



215 , 217 , الاستقلال , كصيرين,

.



الرشاد 9 حالات محلة 771 , 752 , 772

زيونة 23 حالة محلة 702 , 703 , 704 , 706

الكفاح حالتين محلة 125

سبع ابكار حالتين محلة 340,الفضيلية حالة واحدةالاستكشافات حالة واحدةالرشاد حالة واحدةشارع المغرب حالتين محلة 306,

محافظة البصرة حالة واحدة مركز المحافظة

محافظة المثنى حالة واحدة الرميثة

محافظة ميسان حالة واحدة المجر الكبير

محافظة ديالى حالة واحدة بعقوبة

خان بني سعد حالة واحدة

الكفاءات حالة واحدة محلة 766

سبع قصور حالة واحدة

المشتل حالة واحدة محلة 729

خان بني سعد حالة واحدة

الفضيلية حالة واحدة قرب مدرسة الاحسان

باب الشيخ حالتين محلة 123

المدائن 7 حالات حي الوحدة,

الكريعات حالتين محلة 334

المشتل حالة واحدة محلة 729

حي تونس حالتين, محلة 330

بسماية حالة واحدة عمارة 10

التاجي حالة واحدة الزراعي و • سبع ابكار حالتين محلة 332, 342

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 44497 توفي منهم1244 للاسف فيما اكتسب الشفاء 37468 ومتبقي قيد العلاج 5785”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

واعلن مدير عام صحة الرصافة “شفاء 409 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 37467 حالة”.

وقال الساعدي ان “صحة الرصافة سجلت اكتساب 409 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا”

وكانت موزعة في المناطق التالية مدينة الصدر 191 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها .



اما بقية حالات الشفاء فتوزعت كما يلي : 21 حالة شفاء في منطقة البلديات .



و 20 حالة شفاء في منطقة العبيدي .



و 19 حالة شفاء في منطقة النهروان .



و18 حالة شفاء في منطقة حي اور ومثلها في حي البتول .



و 17 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى .



و 13 حالة شفاء في منطقة جميلة ومثلها في الحسينية .



و 12 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر .



و 11 حالة شفاء في منطقة حي المهدي .



و 9 حالات شفاء في منطقة سبع قصور ومثلها في الراشدية .



و 8 حالات شفاء في منطقة بسماية .



و7 حالات شفاء في منطقة الكفاح ومثلها في شارع فلسطين .



و6 حالات شفاء في منطقة باب المعظم .



و4 حالات شفاء في صحة بابل .

واضاف ان “الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى”

واوضح ان “شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة”.

وافاد ان “العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 37467 حالة شفاء”، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية”.

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