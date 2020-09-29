هواوي تكثف استثماراتها في قطاع التكنولوجيا الصيني

2020/09/29 | 18:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قامت شركة هواوي ببناء حصص في شركات أشباه الموصلات الصينية وغيرها من الشركات التقنية، حيث تعزز شركة تصنيع معدات الاتصالات الكبرى في العالم سلسلة توريدها في مواجهة ضغوط الولايات المتحدة.

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