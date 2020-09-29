2020/09/29 | 18:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 38 دقیقة

883 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

حذر المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، الثلاثاء، من تداعيات كارثية على "المنطقة برمتها" في حال انسحاب أو غلق اية بعثة دبلوماسية في العراق، فيما أكد عدم وجود احتلال في البلاد.

وقال ملا طلال، في مؤتمر صحافي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (29 ايلول 2020)، إن "اي انسحاب أو غلق أية بعثة دبلوماسية لأية دولة سيكون له تداعيات كارثية على المنطقة برمتها".

وأضاف أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد رفض العراق وحكومته تحويل البلاد إلى ساحة صراع بين أمريكا وإيران"، مبينا أن "الكاظمي أبلغ الوزراء عن جهود الحكومة من أجل أمن البعثات الدبلوماسية".

وأوضح ملا طلال، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد على عدم وجود احتلال في البلد"، مشيرا إلى أن "الكاظمي أكد أن قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومات العراقية السابقة".

وأشار إلى أن "الكاظمي أكد اتخاذ الحكومة إجراءات عديدة لتأمين البعثات الدبلوماسية"، موضحا أن "الحكومة سعيدة بدعم سفراء الاتحاد الأوربي للعراق".

وتابع أن "القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من مطلقي الصواريخ"، مؤكدا "توقيف 19 ضابطاً ومسؤولا أمنيا أطلقت الصواريخ من قواطع مسؤوليتهم سابقا".

وبشأن الموازنة الاتحادية قال ملا طلال "لا يوجد ترحيل لموازنة 2020 أو دمجها مع 2021"، معتبرا أن "قانون تمويل العجز المالي لا يلغي الموازنة".

وأكد ملا طلال "القاء القبض على أكثر من 20 مسؤولا بتهم فساد مالي وإداري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انسحاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية سيكون تداعياته كارثية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انسحاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية سيكون تداعياته كارثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).