العمليات المشتركة تعلن إدخال القطعات الأمنية الإنذار استعداداً للزيارة الأربعينية

2020/09/29 | 18:44 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، إدخال القطعات الأمنية حالة الإنذار استعداداً للزيارة الأربعينية.

وقالت العمليات المشتركة بحسب وكالة الانباء العراقية إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية للإشراف على الزيارة الأربعينية".

وأضافت أنه "تم إدخال القطعات الأمنية حالة الإنذار استعداداً للزيارة الأربعينية".

يذكر أن زيارة أربعينينة الإمام الحسين (ع) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.





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