الهجرة: عودة 134 لاجئاً عراقياً بشكل ’طوعي’ من مخيم حدودي

2020/09/29 | 18:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، عن عودة 134 لاجئا عراقيا ضمن برنامج العودة الطوعية من مخيم اكدة الواقع على الحدود السورية التركية إلى أرض الوطن.



وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 ايلول 2020)، أن "مكتب الوزارة في الجمهورية التركية أعاد (134) مواطن من اللاجئين العراقيين بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، بالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية".

وأوضح أن "اللاجئين تمت إعادتهم من مخيم اكدة إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد"، مبينا أن "(99) منهم عادوا الى مناطقهم الاصلية في محافظة نينوى و(20) لاجئا عادوا الى مناطقهم في محافظة صلاح الدين، فضلا عن عودة (15) لاجئا الى محافظة الانبار".

وتابع، أن "هذه العودة ستليها عودة اخرى في الايام القليلة القادمة".

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