اعتقال 9 دواعش ينتمون لولاية العراق قاطع الجنوب

2020/09/29 | 19:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، اعتقال 9 من عناصر داعش الارهابي ينتمون لما يُسمى بولاية العراق قاطع الجنوب.

وقال رسول في بيان، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع فوج مُكافحة الإرهاب السُليمانية، يُلقي القبض على (9) عناصر من عصابات داعـش الإرهابية ينتمون إلى ما يُسمى (ولاية العراق قاطع الجنوب)".

وأضاف البيان، "كانت قد صدرت بحقهم مُذكرات إلقاء قبض وفق أحكام المادة القانونية (4) إرهاب، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً".

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