ملا طلال: توقيف 19 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً عراقياً

2020/09/29 | 19:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اعتقال عدد من المتورطين بإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء والقواعد العسكرية، فضلاً عن توقيف 19 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من مطلقي الصواريخ"، دون الإشارة إلى هوياتهم أو الجهات التي ينتمون إليها.

واضاف انه جرى "توقيف 19 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً أطلقت الصواريخ من قواطع مسؤوليتهم سابقاً" جراء تقاعسهم عن أداء مهامهم.

وكان 5 أشخاص (3 أطفال وامرأتان) قد لقوا مصرعهم مساء الاثنين بسقوط صاروخين من نوع كاتيوشا على منزلهم في منطقة الرضوانية على مقربة من مطار بغداد غربي العاصمة.

وإثر الحادث، أمر الكاظمي بتوقيف القوة المكلفة بحماية تلك المنطقة لتقاعسها عن أداء مهامها.

PUKmedia متابعة‌

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