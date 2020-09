2020/09/29 | 19:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

A medical student wearing a face mask as a preventive measure reads a books at the Faculty of Medicine.



This recovery concerns six faculties of medicine, pharmacy and dentistry after the stabilization of the health situation in Tunisia announced by the Minister of Higher Education and Scientific Research Slim Choura.



(Photo by Jdidi Wassim / SOPA Images/Sipa USA)(Sipa via AP Images)

يس عراق – بغداد

كشفت احصائية صادرة عن منظمة اليونسكو، عن تأثير فيروسات كورونا على التعليم حول العالم .

ووضعت المنظمة احصائيتها، وفقاً لوضع المدارس حول العالم بتاريخ 22 ايلول/ سبتمبر 2020.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغرافيك… شاهد كيف اثرت جائحة كورونا على التعليم في مختلف دول العالم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفوغرافيك… شاهد كيف اثرت جائحة كورونا على التعليم في مختلف دول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).