2020/09/29 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، القاء القبض على 9 من عناصر داعش ينتمون لما يُسمى بولاية العراق قاطع الجنوب.

وقال رسول في بيان، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع فوج مُكافحة الإرهاب السُليمانية، يُلقي القبض على (9) عناصر من عصابات داعـش الإرهابية ينتمون إلى ما يُسمى (ولاية العراق قاطع الجنوب)".

وأضاف، "كانت قد صدرت بحقهم مُذكرات إلقاء قبض وفق أحكام المادة القانونية (4) إرهاب، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً".

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