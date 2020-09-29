الاتحاد الاوروبي يدعو الى ايقاف الهجمات الاجرامية في العراق ومحاسبة الجناة

2020/09/29 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ دعا سفير الاتحاد الاوروبي في العراق مارتن هاوث، الى ايقاف الهجمات الاجرامية ومحاسبة الجناة.وقال هاوث في تغريدة على "تويتر": "ادى الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم أامس بالقرب من مطار بغداد لمصرع عائلة كاملة، من العراقيين الابرياء".واضاف : "يجب ان تتوقف الهجمات الارهابية الاجرامية ويحاسب الجناة"./انتهى10

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