ملا طلال : ايقاف 19 ضابطا ومسؤولا امنيا على خلفية اطلاق الصواريخ ...و القبض على اكثر من 20 مسؤولاً بتهم فساد مالي واداري

2020/09/29 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من مطلقي الصواريخ ، وتم ايقاف 19 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً اطلقت الصواريخ من قواطع مسؤوليتهم سابقاً ".ونقل ملا طلال عن الكاظمي قوله في جلسة مجلس الوزراء :" ان انسحاب او غلق اي بعثة دبلوماسية لأي دولة ستكون له تداعيات كارثية على المنطقة برمتها ".واضاف الكاظمي :" ان العراق يرفض تحويله لساحة صراع امريكي ايراني ، وان البلدين يدعمان هذا الموقف العراقي "، مبينا انه :" لا يوجد احتلال في البلد حالياً ، وان قرار الحرب والسلم هو صلاحية حصرية للمؤسسات الدستورية العراقية".وبخصوص قوات التحالف، نقل ملا طلال عن الكاظمي تأكيده :" ان قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومات العراقية السابقة ".وبين :" ان الكاظمي ابلغ الوزراء بجهود الحكومة من أجل أمن البعثات الدبلوماسية عبر اتخاذ إجراءات عديدة لتأمين هذه البعثات ".وعن اهم قرارات مجلس الوزراء ، ذكر ملا طلال :" ان المجلس قرر تعديل النص القانوني الخاص بترفيع الأطباء إلى درجات أعلى.ومنح مخصصات إضافية بمقدار 50 % من الراتب الاسمي تشمل الأطباء المقيمين الدوريين والأقدمين".واعلن موافقة المجلس على مشروع قانون الضمان الصحي وأحالته إلى البرلمان.كما وافق المجلس / حسب ملا طلال/ على استثناء المواد المستوردة لأغراض مشروع محطة كهرباء الرميلة من رسم الحماية المحلية.وحول العجز المالي والموازنة ، قال ملا طلال :" ان مجلس الوزراء اقر مشروع قانون تمويل العجز المالي وسيحيله إلى البرلمان "، مبينا :" ان قانون تمويل العجز المالي لا يلغي الموازنة".وتابع انه : لا يوجد ترحيل لموازنة 2020 أو دمجها مع 2021، مشيرا الى ان واردات النفط لا تكفي لتأمين الرواتب.وحول مطلقي الصواريخ ، بين ملا طلال :" ان القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من مطلقي الصواريخ ، وتم ايقاف 19 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً أطلقت الصواريخ من قواطع مسؤوليتهم سابقاً ".واعلن عن إلقاء القبض على أكثر من 20 مسؤولاً بتهم فساد مالي وإداري./انتهى3

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