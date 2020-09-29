الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة عليا لتأمين وانجاح زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام

2020/09/29 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عليا لتأمين وانجاح زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام./انتهى

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