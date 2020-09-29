ملا طلال: انسحاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية سيكون له تداعيات كارثية

2020/09/29 | 19:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، الثلاثاء، أن "انسحاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية لأي دولة سيكون له تداعيات كارثية على المنطقة"، ع...

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