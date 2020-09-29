واشنطن تدعو بغداد للتحرك لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي امس

2020/09/29 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن امتعاض واشنطن إثر الهجوم الصاروخي الذي وقع ببغداد وأسفر عن قتلى وجرحى.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: "أكدنا من قبل أن الاعمال الخارجة على القانون والمدعومة من إيران تظل هي العائق الأكبر أمام الاستقرار بالعراق".وأضافت الخارجية أن "واشنطن تحث السلطات العراقية على التحرك فورا لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم".

واعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، ان "عصابات اجرامية" استهدفت منزلا بصاروخ في الرضوانية ادت لمقتل واصابة خمسة اشخاص بينهم اطفال.





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