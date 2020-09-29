2020/09/29 | 19:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت المركز الخبري الوطني.

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