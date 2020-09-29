العام المقبل: العراق يشهد افتتاح “القنصلية الاكبر عالمياً” على اراضيه… 1000 عامل مستمرون بتشييدها

2020/09/29 | 19:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

افصحت مصادر كردية مطلعة، الثلاثاء 29 ايلول 2020، عن مستجدات افتتاح القنصلية الأميركية الجديدة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، مشيرة انه من المنتظر أن تكون القنصلية الأكبر على مستوى العالم.

وقالت المصادر، وفقا لوسائل اعلام كردية، إن القنصلية الجديدة كان من المؤمل ان يتم افتتاحها صيف عام 2023، ولكن جاءت تعليمات للشركة المنفذة التي تضم قرابة أكثر من ألف عامل، بتسريع العمل في البناية.

وأضافت، أنه بعد زيادة عدد العاملين فيها، فأنه من المنتظر ان يتم افتتاح البناية الجديدة للقنصلية صيف العام المقبل، والعمل مستمر لتشمل القنصلية الجديدة الحماية الأمنية والمعامل والمسابح وفندق، وعلى مساحة تقدر بحوالي 200 متر مربع.

واكدت: أن أعمال التسريع بالبناء جاءت على خلفية وقوع مبنى القنصلية في منطقة (عينكاوا) المزدحمة بالسكان، وفي بناية صغيرة لا تحتوي على تحصينات أمنية جيدة.

ويشار الى انه تم وضع حجر الأساس لمجمع القنصلية الجديد في أربيل عاصمة إقليم كردستان في تموز 2018.

وقالت الخارجية الامريكية حينها، ان تأسيس المجمع القنصلي الأمريكي في أربيل يأتي تعبيرًا عن الصداقة الدائمة والشراكة الثنائية المهمة، مشيرة إلى أنّها تتوقع إنهاء تنفيذ المجمع بعد أربعة أعوام.

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