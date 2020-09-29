زمن موناليزا الحزينة: الفصل التاسع/ 2 - دلور ميقري

2020/09/29 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري الكلمات المعسولة لكلتا المرأتين الماكرتين، مرّت بسلام في سمع فَدو.



قبل ذلك، وفي منزل مَن ستغدو عروسه، سمع من أخيها غير الشقيق عباراتٍ غامضة عنها.



الأخ، " طراد آغا "، أُعطيَ اسمَ جدّه، الذي كان في زمنه آمراً خطير الشأن في سلاح الدرك.



لو كان والدُ فَدو، الحاج حسن، ما زال حياً، لتذكّرَ ذلك الآمر، كونه اقترنَ من إحدى قريباته؛ وهيَ " فاتي "، عمّة والدة السيّدة ريما.



كان الرجلُ الوجيه قد جعلها ضرّةً لأم ......





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