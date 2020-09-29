يونس عليه السلام بين القرآن الكريم والعهد القديم - أحمد صبحى منصور

2020/09/29 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : في القرآن الكريم :منهج القرآن الكريم في القصص هو التركيز على الهداية بالعبرة والعظة ، وليس مهما تحديد الزمان والمكان وأسماء الأشخاص .



يتجلى هذا فيما جاء عن النبى يونس عليه السلام .



ونتدبره كالآتى : 1 ـ ( يونس ) ضمن الأنبياء من ذرية إبراهيم .



قال جل وعلا : 1 / 1 : ( إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ-;- نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى& ......





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