2020/09/29 | 19:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، صدور حكم حضوري بالسجن عشر سنوات لمدير عام سابق في وزارة التجارة، فيما أشارت إلى أن الحكم جاء على خلفيَّة ضبطه متلبساً بجريمة الرشوة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة: السجن عشر سنوات لمدير عام سابق بعد ضبطه متلبساً بالرشوة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة: السجن عشر سنوات لمدير عام سابق بعد ضبطه متلبساً بالرشوة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).