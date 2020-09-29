مجلس الوزراء الكويتي: نواف الاحمد اميراً لدولة الكويت.. إعلان الحداد 40 يوماً على روح الراحل”الامير الصباح”

2020/09/29 | 19:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء 29 ايلول 2020، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت.

وجاء في البيان، الذي تلاه نائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح: “ننعى إلى الشعب الكويتي وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم وفاة المغفور له بإذن الله قائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد، الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة”.

بيان مجلس الوزراء pic.twitter.com/DgwLaaXKSv

— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) September 29, 2020

وأضاف: “ينادي المجلس بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت”.

وتابع: “يعلن المجلس الحداد في البلاد لمدة 40 يوما، وإغلاق الدوائر الرسمية لـ3 أيام أعتبارا من اليوم الثلاثاء”.

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت اليوم وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وقد أذاع البيان الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت، وعقب إعلان الوفاة توالت نعي الأمير الراحل من بعض قادة الدول العربية.

وفي تموز الماضي، كان الديوان الأميري قد أعلن أن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، وقد سافر الراحل إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه بعد خضوعه للعملية الجراحية.

والأمير الراحل هو الحاكم الخامس عشر لدولة لكويت بعد استقلالها عام 1961، وقد تسلّم مقاليد الحكم عام 2006 بعد إمضائه 4 عقود من الزمن وزيرا للخارجية، قبل أن يترأس الحكومة عام 2003، ويظل في المنصب إلى حين تنصيبه أميرا.

وعزى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم، برحيل أمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح.

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