الأجهزة الأمنية تدخل حالة الإنذار القصوى 'ج'

2020/09/29 | 19:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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امرت قيادة قيادة العمليات المشتركة ، الثلاثاء 29-9-2020 ، إدخال الاجهزة الأمنية حالة الإنذار (ج) القصوى، استعدادا للزيارة الأربعينية.

وقال اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، اليوم (29 ايلول 2020)، إن "القائد العام للقوات المسلحة، اعلن تشكيل لجنة خاصة لزيارة أربعينية الامام الحسين".

واضاف، ان "اللجنة برئاسة وزير الداخلية، وعضوية رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وكلاء الوزارات الخدمية".

واكد ان "قيادة العمليات المشتركة، وبأوامر القائد العام ادخلت القطعات في حالة الانذار القصوى (ج)"، مشيرا الى ان "القيادة تتعاون مع القطعات الامنية، والحشد الشعبي، لتعزيز قطعات كربلاء".

ا.ح

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