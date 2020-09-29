الخلية تعلن تفاصيل هجوم جديد ضد رتل معدات للتحالف جنوب بغداد

2020/09/29 | 19:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الخلية عدم وقوع أضرار نتيجة الهجوم

الترا عراق - فريق التحرير

تعرض رتل يحمل معدات لقوات التحالف، الثلاثاء، إلى هجوم بعبوة ناسفة، جنوب العاصمة بغداد.

وأفادت منصات على صلة بالفصائل المسلحة، 29 أيلول/سبتمبر، بأن "هجومًا بالعبوات الناسفة استهدف رتلاً عسكريًا أمريكيًا على الطريق السريع في مدينة الحلة، وأدى إلى إعطاب الرتل بالكامل".

لكن خلية الإعلام الأمني نفت وقوع خسائر نتيجة الهجوم.



وقال في بيان، إن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض، إلى انفجار عبوة ناسفة ، بين الجسر 15 و16 ضمن قاطع شرطة محافظة بابل، دون خسائر تذكر، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

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