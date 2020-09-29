2020/09/29 | 19:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الثلاثاء، التوزيع الجغرافي لإصابات فيروس كورونا المسجلة لهذا اليوم.



وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 ايلول 2020)، ان "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 961 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 21

ابو دشير —————— 8

الاسكان —————— 30

الاعلام —————— 17

البياع —————— 15

التاجي —————— 91

التراث —————— 1

الحارثية —————— 5

الحرية —————— 88

الدورة -———-—— 60

الدولعي —————— 11

الرحمانية —————— 3

السيدية —————— 21

الشرطة الخامسة ——- 1

الشرطة الرابعة ——— 2

الشعلة —————— 61

الصالحية —————— 3

الطارمية —————— 38

الطوبجي —————— 4

العلاوي ——————- 5

العطيفية —————— 3

الغزالية —————— 44

القادسية —————— 22

الكاظمية -—————- 82

المكاسب —————— 2

المحمودية ————— 16

المشاهدة ————— 25

المعالف ——————- 21

المنصور —————- 36

المواصلات -————- 15

الوشاش ——————- 12

اليرموك ——-——— 18

حي الجامعة ————- 38

حي الجهاد ————— 30

حي الخضراء -———— 19

حي العامل ————— 29

حي العدل ——-——- 5

حي الفرات —————- 8

سبع البور ————— 18

شارع حيفا ————— 2

كرادة مريم ———--— 4

مجمع فندق الرشيد—— 3

جانب الرصافة -——— 14

محافظة دهوك ——— 1

محافظة الديوانية -—— 1

محافظة ديالى -——— 1

محافطة نينوي ——— 1

محافظة كربلاء ——— 1

محافظة واسط ——— 2

محافظة المثنى ——— 3

الشفاء:

760

الوفيات:

2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصابات ترتفع في الكرخ.. صحتها توزع مناطق الحالات الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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