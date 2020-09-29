قواعد يجب على مرضى السكري اتباعها في وجبة الإفطار

2020/09/29 | 19:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..يعد مرض السكري أحد أكثر الأمراض المزمنة والخطيرة التي قد تقض مضجع الكثيرين في وقتنا الحالي.



وبحسب الخبراء، يجب على مرضى السكري اتخاذ إجراءات احترازية، لتخفيف آثار هذا المرض وإدارته بشكل صحيح.فيما يلي مجموعة من القواعد التي يجب على مرضى السكري اتباعها عند تناولهم وجبة الإفطار، وفق ما ورد في “إم إس إن” الإلكتروني:الابتعاد عن الكربوهيدرات المكررةسواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو مجرد موازنة السكر في الدم، تلعب الكربوهيدرات دورًا كبيرًا.



ولكن ليست كل الكربوهيدرات متساوية.



تجنب الكربوهيدرات المكررة المعالجة، مثل تلك الموجودة في الخبز الأبيض وبعض الحبوب، لأنها تميل إلى التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.



بدلاً من ذلك، اختر الأطعمة الكاملة المعالجة مثل الفاكهة والحبوب الكاملة.



أظهرت مراجعة للدراسات، نُشرت عام 2018 في مجلة نيوترينتس، أن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 وعلاجه.تناول دقيق الشوفاندقيق الشوفان هو أحد أكثر وجبات الإفطار الصديقة لمرض السكري التي يمكنك تناولها.



يحتوي الكوب على 4 غرامات من الألياف، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.احصل على الكثير من الأليافوجدت دراسة نُشرت في2019 في مجلة لانسيت الطبية، أن تناول نظام غذائي غني بالألياف يقلل من الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وكذلك أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وسرطان القولون والمستقيم بنسبة 16 إلى 24%.تناول اللبن أو الزبادي خالي الدسمعندما درس الباحثون في دراسة نشرت عام 2018 في مجلة كلينيكال ديابيتس، ما يقرب من 170 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين أربعين و سبعين عاماً، وجدوا أنه كلما زاد استهلاك المشاركين للحليب، قل احتمال إصابتهم بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الأعراض التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.اختر الفاكهة بدلاً من عصير الفاكهةيعتبر العصير مصدرًا للكربوهيدرات المركزة ويفتقر إلى ألياف الفاكهة التي أتى منها.



بالإضافة إلى ذلك، يتم هضم الفاكهة الكاملة التي يتم تناولها في الصباح بشكل أبطأ قليلاً من العصير وتساهم في تقليل نسبة الغلوكوز في الدم.



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