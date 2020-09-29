بـ25 مليون يورو… برشلونة يقترب من ضم ظهير اياكس امستردام هذا الصيف

2020/09/29 | 19:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أقترب برشلونة من التعاقد مع سيرجينو ديست ظهير أياكس أمستردام لتدعيم الجبهة اليمنى هذا الصيف.ويبدو بأن برشلونة يرغب في ضم اللاعب لتدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل سيميدو وسوف يعوضه اللاعب الشاب.ولا يفصل برشلونة عن إتمام الصفقة سوى بعض التفاصيل البسيطة.إدارة برشلونة من جانبها أنهت كافة المتعلقات مع اللاعب وبلغت قيمة الصفقة النهائية 25 مليون يورو.وتنتظر الادارة حل بعض المشكلات لحسم الصفقة والتي تتعلق بطريقة وشروط دفع المقابل قبل أن يعلن رسميًا عن ضم اللاعب.سيرجينو ديست لاعب دولي بالولايات المتحدة يمكنه اللعب بالجانب الأيمن والأيسر متعدد الاستخدمات وهو ما لفت أنظار مسؤولي برشلونة ومدربه رونالد كومان وأجبرهم على التعاقد معه.

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