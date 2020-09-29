الخارجية الامريكية : ما تقوم به جماعات مسلحة اكبر عائق امام الاستقرار في العراق

2020/09/29 | 19:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / عبرت وزارة الخارجية الامريكية، الثلاثاء، عن ادانتها وغضبها ازاء الهجوم الصاروخي في منطقة الرضوانية ببغداد ، الذي اسقط شهداء مدنيين امس الاثنين .وذكرت الوزارة في بيان، أن"ما تقوم به جماعات مسلحة هو اكبر عائق امام الاستقرار في العراق".واشارت الى:" ان واشنطن حثت المسؤولين العراقيين على التحرك فورا لمحاسبة من هم وراء هجوم يوم الاثنين"./انتهى8

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