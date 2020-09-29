 النزاهة: السجن عشر سنوات لمدير عام سابق في التجارة بعد ضبطه متلبساً بالرشوة

2020/09/29 | 19:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكم بالسجن عشر سنوات لمدير عام سابق في وزارة التجارة، على خلفيَّة ضبطه متلبساً بجريمة الرشوة.واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكماً حضورياً بحق المدير العام للشركة العامة لصناعة الحبوب في وزارة التجارة(سابقا) ، بالسجن عشر سنوات وغرامة تبلغ خمسة ملايين دينار؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) من قانون العقوبات".واضافت :" ان قرار الحكم صدر على خلفيَّة القضيَّة الجزائيَّة الخاصة بضبط المدان متلبساً بتسلم مبلغ رشوةٍ من أحد أصحاب المطاحن مقابل عدم اغلاق مطحنته "./ انتهى9

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