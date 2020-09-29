الكعبي معزيا : فقدان امير الكويت خسارة كبيرة للامتين العربية والاسلامية

2020/09/29 | 19:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ تقدم حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، بالتعزية والمواساة الى دولة الكويت حكومة وشعبآ ، بوفاة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي توفاه الباري عز وجل هذا اليوم .وجاء في نص برقية التعزية :" تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمه الله واسكنه فسيح جناته" .



واضاف :" اننا إذ نبعث لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبآ بالغ التعازي ، ونشاطركم واعضاء مجلس النواب العراقي هذا المصاب الجلل ، نسأل الباري العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ".



وتابع :" ان فقدان سمو الامير خسارة ثقيلة وكبيرة لاخوتنا في الكويت الشقيقة ولكل امتنــا العربية والاسلامية ، فقد كان شخصآ نبيلآ ، كريمآ ، مُحبآ للسلام لكل ربوع المنطقة والعراق وشعبه بشكل خاص"./انتهى9

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