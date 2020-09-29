اللواء رسول يعلن اعتقال 9 دواعش في السليمانية

2020/09/29 | 19:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، الثلاثاء، عن اعتقال تسعة عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي في السليمانية....

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