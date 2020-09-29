2020/09/29 | 20:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة محاصيل زراعية إلى الجانب السوري مخالفة لضوابط حماية المنتج المحلي في منفذ القائم الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ القائم الحدودي في محافظة الانبار، اعادت عجلة محملة بمحصولي (العنب والطماطة) إلى الجانب السوري عبر معبر البوكمال الحدودي”.

واضافت، ان “سبب الاعادة كان عدم وجود إجازة استيراد بفاكهة العنب ومخالفة مادة الطماطة للروزنامة الزراعية لتوفر الإكتفاء المحلي للمحصول وكذلك دعما وحفاظاً على المنتج المحلي وتشجيع المزارعين ومحاربة سياسية إغراق السوق بالمنتجات التي يمنع استيرادها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تعيد محاصيل زراعية إلى الجانب السوري مخالفة للضوابط في منفذ القائم الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تعيد محاصيل زراعية إلى الجانب السوري مخالفة للضوابط في منفذ القائم الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).