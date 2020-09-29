صلاح جاهين .. اليومي والمتخيّل - حسن مدن

2020/09/29 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن برأي ناقد كبير هو المرحوم رجاء النقّاش فإن الأدب العربي، قديمه وحديثه، ينقصه الخيال.ثمة استثناءات محدودة تعدّ على أصابع اليد الواحدة أوردها النقّاش؛ بينها ما تخيّله أبو العلاء المعري في «رسالة الغفران»، التي تصوّر عالمي الجحيم والجنة، وابن طفيل في «حي بن يقظان» حيث تَصوّر إنساناً يعيش في جزيرة منعزلة يبحث عن المعنى وسر الوجود، وكذلك بعض قصص «ألف ليلة وليلة».لم يأتِ رأي رجاء النقاش هذا في س ......





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