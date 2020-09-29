2020/09/29 | 20:13 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح في صورة من أرشيف رويترز.القاهرة (رويترز) - ذكر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على تويتر يوم الثلاثاء أن أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح سيؤدي اليمين الدستورية يوم الأربعاء الساعة 11 صباحا.وقال الغانم في التغريدة ”التقيت سمو الأمير قبل قليل وتقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام المجلس صباح الغد“.ونادى مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ نواف أميرا للبلاد خلفا لشقيقه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي يوم الثلاثاء.تغطية صحفية نيرة عبد الله من القاهرة- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان: أمير الكويت الجديد الشيخ نواف يؤدي اليمين يوم الأربعاء) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان: أمير الكويت الجديد الشيخ نواف يؤدي اليمين يوم الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).