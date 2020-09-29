بيانات رسمية من العراق بوفاة امير الكويت

2020/09/29 | 20:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الرئاسات الثلاث في العراق، الثلاثاء، تعازيها بوفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (29 ايلول 2020)، إنه "بحزن بالغ تلقينا نبأ الأمير المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح"

وأضاف، أنه "كان الأخ الكبير والزعيم الحريص على شعوب المنطقة، وعرفناه بإنسانيته وحرصه على علاقات كويتية عراقية متينة، عمل بدون كلل على جمع الكلمة ومغادرة الخلاف، حتى أضحى مثالا للسلام والخير".

وختم رئيس الجمهورية بالقول: "تعازينا لأهلنا في الكويت الشقيق".

من جهته قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إنه "بألم بالغ وقلوب حزينة، تلقينا نبأ رحيل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة".

وأضاف، أنه "برحيله، فقدت الأمة والمنطقة جمعاء رجلا لم يدخر جهدا في سبيل دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وضمان الرفاه والتقدم لشعب الكويت الشقيق والشعوب الجارة".

وتابع الكاظمي، أنه "ساهم الراحل الكبير في تعزيز مسيرة العراق الجديد، الخارج من نير الدكتاتورية، مثلما وقف معه وهو يواجه الإرهاب وينتصر لأرضه ووجوده".

وختم رئيس مجلس الوزراء بأنه "نسأل الباري جل وعلا الرحمة والمغفرة للراحل الكبير، والصبر الجميل لذويه ومحبيه ولكل شعب الكويت الشقيق".

كما قدم رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، تعازيه قائلا: إنه "بأسى بالغ وقلب يعتصره الألم، تلقينا نبأ وفاة الأمير الأب، والشيخ القائد، ورأس حكمة العرب، الذي عرفناه إنسانا معطاء، وسياسيا محنكا، وناصحا أمينا، وبوفاته فقدنا داعما للعراق، ومحبا للعراقيين، ومناصرا لقضايا العرب والمسلمين".

وأضاف، أنه "عزاؤنا بفقدانه، وحزننا على رحيله يوازي حزن شعبنا في دولة الكويت، نسأل الله العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهمنا وأهلنا في دولة الكويت صبر غيابه".

وختم رئيس مجلس النواب بالقول "وداعا أميرنا الحكيم".

ا.ح

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