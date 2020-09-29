2020/09/29 | 20:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي لعائلة الناشط سجاد: الدولة لن تتراجع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/29 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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