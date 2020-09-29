العراق يوقع اتفاقية ربط مع الأردن: كهرباء مجانية وقد نحصل على أموال

2020/09/29 | 20:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرفي اجتماع عبر الانترنت، وقع العراق مع الأردن اتفاقية للربط الكهربائي بين البلدين، تمتد فترة تنفيذها لنحو 26 شهرًا، وتدخل حيز التنفيذ في عام 2022.

وحضر مراسم توقيع العقد، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي ووزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش، فيما وقع العقد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أمجد الرواشدة وعن الجانب العراقي مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى براك سعد نور.

وأكدت الوزيرة زواتي عقب التوقيع، أهمية الربط الأردني - العراقي في تعزيز التعاون بين الأردن والعراق في إطار تطلع الأردن للربط مع دول الجوار لغايات تبادل الطاقة الكهربائية، "ما يسهم في استقرارية الأنظمة الكهربائية ويخدم التوجه نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة، والذي بدوره سيعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي".

من جانبه، كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، عن آلية الربط الكهربائي مع الأردن، نافيًا حجم المعلومات التي أشارت إلى حجم طاقة متبادلة يصل إلى 1000 غيغا واط بالساعة سنويًا.

وقال موسى في حديث لـ "ألترا عراق"، إن "الخط سيبدأ بمرحلة أولى لتزويد المنطقة الغربية في العراق بـ150 ميغا واط، عبر ربط (ريشة – قائم)"، مبينًا أن "الطاقة من الممكن أن تصل صعودًا إلى 900 ميغا واط ولن يكون الربط مقتصرًا على الأردن بل يصل إلى مصر".

وأشار موسى، إلى أن "المشروع سيمتد على مسافة 300 كيلو متر، 288 منها ستكون داخل الأراضي العراقية"، موضحًا أن "كلفة مد الأسلاك والمحولات للمشروع سيتحملها كل بلد على طول المسافة الممتدة داخل أراضيه".

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن "منشآت المشروع ستثمل إضافة للبنى التحتية العراقية، وتخدم في تنفيذ اتفاقيات الربط الكهربائي التي وقعها العراق مع محيطه".

وبيًن موسى، أن "العراق لن يستورد الطاقة، بل سيكون مشروع تبادل منفعة، حيث يصدر العراق الطاقة في حال عدم الحاجة خلال أيام أو أشهر معينة إلى الأردن، وكذلك العكس عندما يكون العراق بحاجة للطاقة في أوقات الذروة، وعند نهاية كل عام ستحسب كمية الطاقة القادمة إلى العراق والمدفوعة منه إلى الأردن، فتكون الطاقة حينها مجانًا ربما، أو من الممكن أن يأخذ العراق أموالاً من الأردن في المقابل، فيما إذا كانت كمية الطاقة التي دفعها العراق أكثر من التي استقبلها من الأردن والعكس صحيح".

وحول سبب المدة الطويلة لتنفيذ المشروع، قال موسى إن "هذه الفترة يحتاجها البلدان لإكمال البنى التحتية والبدء بمد الأسلاك".

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