2020/09/29 | 20:17 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتل ثلاثة عناصر من الحرس الثوري بهجوم جنوب شرقي إيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثلاثة عناصر من الحرس الثوري بهجوم جنوب شرقي إيران) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ثلاثة عناصر من الحرس الثوري بهجوم جنوب شرقي إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).