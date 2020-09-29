توجيه جديد من الكاظمي بعد لقائه عائلة المختطف سجّاد العراقي

2020/09/29 | 20:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مكتبه، الثلاثاء، والدة وشقيق الناشط المختطف سجاد العراقي.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 ايلول 2020)، ان "الكاظمي أعرب عن تعاطفه الكبير مع عائلة سجاد، مقدّرا موقفها الشجاع في خروج أبنائها للتظاهر مطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد، كما يقدّر مشاعر الحزن لديهم وتطلعهم بأن يعود سجاد الى حضن عائلته".

وأكد الكاظمي أن "قضية اختطاف سجاد تشغل حيّزاً كبيراً من اهتمامه، وهو يتابعها شخصيا، وقد وجّه القوات الأمنية بتوسيع نطاق البحث في عموم المنطقة وخارجها، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لحين العثور على مكانه، وإلقاء القبض على الجهة المختطفة وإنزال أشد العقوبات بحق عناصرها"، مبينا أن "الأمر لا يتعلق بسجاد وحده، وإنما بحياة وكرامة المواطنين كافة".

وشدد الكاظمي على أن "حرية الرأي والتعبير والتظاهر مكفولة وفق القانون، وأن استهداف الناشطين حالة غير مقبولة، وتستفز المواطنين كما تثير الخوف والهلع"، مؤكدا أن "الدولة لن تدّخر جهدا في حماية أمن المواطن وكرامته وحقوقه، ولن تتراجع مطلقا أمام هذه التجاوزات ذات الطبيعة الإجرامية المطلقة".

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