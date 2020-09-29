نتانياهو يحذر من انفجار ثان في بيروت.. ويحدد الموقع على الخريطة

2020/09/29 | 20:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، حدوث انفجار آخر قرب مطار بيروت، بسبب مستودعات الأسلحة السرية لحزب الله، بعد الانفجار الهائل الذي هز العاصمة في الرابع من أغسطس الماضي.

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