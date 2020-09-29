الرئيس صالح: نعمل على ترسيخ دولة ذات سيادة وحصر السلاح وحماية البعثات

2020/09/29 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد رئيس الجمهورية برهم صالح، بدور القوات الإيطالية ضمن التحالف الدولي وحلف الناتو، المساند للقوات المسلحة العراقية ومساهمتها في العديد من المشاريع الانسانية والخدمية.

واكد الرئيس صالح خلال استقباله في مقر إقامته بالسليمانية، وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني والوفد المرافق له، أكد سعي العراق لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع إيطاليا في جميع المجالات، والعمل المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الإرهاب.

ولفت رئيس الجمهورية الى ان الحكومة تعمل على ترسيخ دولة مقتدرة ذات سيادة، وحصر السلاح بيد الدولة ومنع الأعمال الخارجة عن القانون، وحماية البعثات الدبلوماسية، مشدداً على أن العراق يرفض ان يكون ساحة لتصفية حسابات الاخرين على أرضه.

بالمقابل جدد الوزير الإيطالي التزام بلاده بدعم العراق في مختلف المجالات، وفي مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص، وتعزيز التعاون الثنائي اقتصادياً وثقافياً بما يعزز أواصر العلاقة بين الشعبين والبلدين.

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