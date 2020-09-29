الكاظمي: حرية الرأي والتعبير والتظاهر مكفولة وفق القانون واستهداف الناشطين حالة غير مقبولة

2020/09/29 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ، اليوم الثلاثاء، ان الدولة لن تدّخر جهدا في حماية أمن المواطن وكرامته وحقوقه، ولن تتراجع مطلقا أمام هذه التجاوزات ذات الطبيعة الإجرامية المطلقة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، والدة وشقيق الناشط المختطف سجاد العراقي”، مبينا ان “الكاظمي أعرب عن تعاطفه الكبير مع عائلة سجاد، مقدّرا موقفها الشجاع في خروج أبنائها للتظاهر مطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد، كما يقدّر مشاعر الحزن لديهم وتطلعهم بأن يعود سجاد الى حضن عائلته”.

واشار الكاظمي الى، أن “قضية اختطاف سجاد تشغل حيّزاً كبيراً من اهتمامه، وهو يتابعها شخصيا، وقد وجّه القوات الأمنية بتوسيع نطاق البحث في عموم المنطقة وخارجها، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لحين العثور على مكانه، وإلقاء القبض على الجهة المختطفة وإنزال أشد العقوبات بحق عناصرها”، مبينا أن “الأمر لا يتعلق بسجاد وحده، وإنما بحياة وكرامة المواطنين كافة”.

واكد على أن “حرية الرأي والتعبير والتظاهر مكفولة وفق القانون، وأن استهداف الناشطين حالة غير مقبولة، وتستفز المواطنين كما تثير الخوف والهلع”، مشددا على أن “الدولة لن تدّخر جهدا في حماية أمن المواطن وكرامته وحقوقه، ولن تتراجع مطلقا أمام هذه التجاوزات ذات الطبيعة الإجرامية المطلقة”.

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