الخدمات النيابية: 90% من طرق العراق متهالكة واصبحت تمثل اكبر نزيف للدماء

2020/09/29 | 20:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، الثلاثاء، بان 90% من طرق العراق البرية متهالكة.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحقيقة المؤلمة بان 90% من طرق العراق البرية متهالكة رغم انها تشكل مسار لديمومة النشاط الاقتصادي والسفر بين المحافظات”.

واضافت عبد المطلب،انه” رغم انفاق مبالغ مالية طائلة على مشاريع الصيانة والتاهيل الا ان واقع الحال يشير الى وضع كارثي تعيشه طرق برية ستراتيجية خاصة طريق بغداد- الموصل لافتا الى ان تلك الطرق تمثل اكبر نزيف للدماء بسبب كثرة الحوادث الموسفة سنويا”.

واشارت عبد المطلب الى ضرورة ادخال سياقات جديدة في معالجة ملف تاهيل الطرق الخارجية ومنها الاستثمار من اجل تطويرها على مستوى يجعلها امنة لسالكيها ويقلل من معدلات الحوادث المميتة”.

وتعاني الطرق في العراق وخاصة الاستراتيجية منها من معدلات عالية للحوادث تصل الى الاف ما يؤدي الى سقوط اعداد كبيرة من الوفيات.



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