الإمارات تعلن الترشح لعضوية مجلس الأمن

2020/09/29 | 20:41 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد خلال مؤتمر صحفي في الجزائر يوم 27 يناير كانون الثاني 2020.تصوير: رمزي بودينا - رويترز.دبي (رويترز) - أعلنت الإمارات يوم الثلاثاء ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.جاء هذا الإعلان في بيان أصدره وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي بإمكانها إصدار قرارات ملزمة قانونا مثل فرض العقوبات والتفويض باستخدام القوة.ويضم المجلس خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو) على قراراته هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا من بين الدول الأعضاء وعددها 15 دولة.وقالت وكالة أنباء الإمارات إن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على ”جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام“.وأضافت أن الإمارات سبق أن شغلت مقعدا في مجلس الأمن في عامي 1986 و1987.وسيُجرى التصويت في يونيو حزيران عام 2021.وضمانا للتمثيل الجغرافي على مستوى العالم هناك مقاعد في المجلس مخصصة للمناطق يتم شغلها لمدة عامين.وتحتاج الدول المرشحة لشغل تلك المقاعد إلى موافقة أكثر من ثلثي عدد الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.تغطية صحفية نفيسة الطاهر - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم

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