قواعد يجب على مرضى السكري اتباعها في وجبة الإفطار

2020/09/29 | 20:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]يعد مرض السكري أحد أكثر الأمراض المزمنة والخطيرة التي قد تقض مضجع الكثيرين في وقتنا الحالي.وبحسب الخبراء، يجب على مرضى السكري اتخاذ إجراءات احترازية، لتخفيف آثار هذا المرض وإدارته بشكل صحيح.

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