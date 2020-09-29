الشعلان ينتقد صمت حكومة الكاظمي ازاء الاعتداءات التركية

2020/09/29 | 20:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

انتقد النائب عدي حاتم الشعلان، الثلاثاء، صمت حكومة الكاظمي حيال التجاوزات التركية في شمال البلاد.

وقال الشعلان في حديث لـ/ المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي صامتة حيال الاعتداءات التي تقوم بها القوات التركية في شمال اعراق ولم تصدر حتى الان اي بيان استنكار او على الاقل استدعاء سفيرها في بغداد”.

واضاف، ان “قرار مجلس النواب وهو اعلى جهة تشريعية في البلاد باخراج القوات الاجنبية لم يتقتصر على دولة محددة بل شمال كل البلدان التي لها تواجد في الاراضي العراقي ومنها التركية مؤكدا ضرورة تحرك الحكومة ازاء التجاوزات والاعتداءات التركية وان تسرع في تنفيذ قرار اخراج القوات التركية وبفية القوات الاجنبية من البلاد”.

وكانت القوات التركية توغلت في الاسابيع الماضية في اجزاء واسعة من قرى دهوك وتسبت ف نزوح عشرات الاسر.



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