’يونسيف’ غاضبة بعد مقتل أطفال بقصف صاروخي في بغداد (وثيقة)

2020/09/29 | 20:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبّرت "اليونسيف" عن إدانتها لمقتل أطفال جراء قصف صاروخي استهدف منزلهم في العاصمة العراقية بغداد.



وذكرت ممثلة "اليونسيف" في العراق" حميدة لاسيكو عبر بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (29 أيلول 2020)، أنها "تأسى لمقتل أربعة أطفال لم يتجاوز أحد منهم العاشرة من العمر".

وناشدت خلال البيان جميع الأطراف بـ"العمل لضمان سلامة الأطفال والشباب ورفاهيتهم"، داعية إلى "دعم حق الطفل في الحماية والعيش في بيئة خالية من العنف".

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