2020/09/29 | 20:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً جديداً للملياردير جيانلوكا فاتشي (52 سنة) يرقص مع حب حياته الوحيد والحامل منه شارون فونسيكا (25 سنة).

.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فديو متداول “جديد” لمياردير وحبيبته يقدمان عرضاً راقصاً) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فديو متداول “جديد” لمياردير وحبيبته يقدمان عرضاً راقصاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).