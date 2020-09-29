العبادي يتحدث عن توقعات أميركية خطيرة بشأن استهداف سفارة واشنطن ببغداد

2020/09/29 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس ائتلاف النصر – حيدر العبادي – مقابلة متلفزة

السيادة العراقية تحترم باحترام المواطن، الاخلال بأمن المواطن ضرب للسيادة

استهداف البعثات مضر للعراقيين، وسيتسبب بضرب الأمن وهروب الشركات ورؤوس الأموال ومن يقوم به ينفذ عملاً مشبوهاً، هناك من يزايد ويقول ان استهداف البعثات مقاومة

إيران ترفض الهجمات على البعثات الدبلوماسية

سفارة واشنطن في بغداد قد تنسحب كلياً من العراق ان استمرت الهجمات، لا نعتقد إنها ستنتقل إلى اربيل

الجانب الأميركي يتوقع ربما حدوث عمليات كبيرة ضد السفارة الأميركية في بغداد لإحراج الرئيس دونالد ترامب قبل موعد الانتخابات

ربما يعقب اغلاق السفارة اغلاق سفارات دول غربية وهذا سيضر العراق كثيراً

العراق يدفع حالياً ثمن خلافات الانتخابات الأميركية وايضاً الخلافات بين الدول الإقليمية

ما يحدث في المنطقة خطير ونتمنى أن لا ينزلق لمستويات خطيرة

لا خيار سوى الكاظمي سوى النجاح في مواجهة الخلل الأمني والسلاح المنفلت والفساد فالوضع العراقي يسوء

العراق يحتاج للخبرات الاستخبارية للدول المتقدمة في مواجهة الخطر الامني

حكومة الكاظمي ليست مسؤولة عن هدر الثروات وانخفاض أسعار النفط والانفلات الأمني بالفترة السابقة

من واجب الحكومة التهيئة للانتخابات المقبلة في أجواء مناسبة مع اعتماد البطاقة البايومترية

يجب تمكين المواطنين من الادلاء بصوته

التلاعب بالانتخابات المقبلة قد يمهد لفوضى

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