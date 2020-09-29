مصرف الدم في كربلاء يجمع 800 قنينة دم استعدادا لزيارة الاربعين

2020/09/29 | 20:54 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ، :" ان مصرف الدم الرئيس ، جمع ( 800 ) قنينة دم مُختلفة الأصناف تبَرع بها المُواطنون والزائرون الوافدون لإحياء شعائر زيارة اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام ) " .



وقال مدير المصرف ، الدكتور قيس رشيد :" قمنا خلال الأيام الماضية بالعديد من حملات التبرع بالدم ، تمخضت عن الحصول على ( 800 ) قنينة دم مختلفة الأصناف " .واضاف :" ان ما تم جمعه من قناني الدم ، ستتم الاستفادة منه في تعزيز رصيد المصرف والمؤسسات الصحية ، فضلاً عن سد حاجة المرضى المُصابين بمرض الثلاسيميا واللوكيميا والحالات الطارئة ، والمرضى الذين يحتاجون إلى غسل الكلى ، اضافةً الى دعم الجرحى والمصابين من القوات العسكرية والامنية والحشد المُقدس " ، داعياً في الوقت ذاته المواطنين إلى التبرع بالدم وخاصة الفصائل السالبة والنادرة .



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