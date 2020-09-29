قائد شرطة نينوى: المحافظة تخلو من السلاح المنفلت خارج اطار الدولة

2020/09/29 | 20:54 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اعلن العميد ليث الحمداني قائد شرطة نينوى خلو المحافظة من اية قطعة سلاح منفلت وخارج إطار الدولة.وقال الحمداني في مؤتمر صحفي حضرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" ابناء نينوى متعاونون مع الاجهزة الامنية بكافة صنوفها من اجل بسط النظام والقانون"، موضحا انه "جرى الاتفاق مع شيوخ ووجهاء المحافظة على عقد ندوات واجتماعات دورية لتوعية الجميع بخطر انفلات السلاح خارج إطار الدولة ووضع الية لتسليم السلاح غير المرخص في حالة وجوده ".من جانبهم رحب شيوخ ووجهاء العشائر في نينوى بقرار حصر السلاح بيد الدولة .وأكدوا ان" سكان نينوى مع مبادرة حصر السلاح بيد الدولة، وفرض الامن والنظام داخل المحافظة"، مشددين على ضرورة "تفعيل القوانين الخاصة بمنع الاطلاقات النارية في المناسبات، ومحاربة المخدرات، والاتجار بالاعضاء البشرية"."/انتهى

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