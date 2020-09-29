رئيس البرلمان الكويتي: نواف الاحمد يؤدي غدا اليمين الدستورية

2020/09/29 | 20:54 - المصدر: وكالة نينا

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مقتل احد موظفي الامم المتحدة في كركوك

كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني عن مقتل احد موظفي مكتب الامم المتحدة في كركوك .

وقال المصدر :" ان معلومات وردت عن مقتل المدعو ( الدكتور رونالد سانتوس) فلبيني الجنسية ، الموظف لدى بعثة الامم المتحدة في كركوك داخل المطار ، بواسطة آلة جارحة ( سكين) ".

واضاف :" ان المعلومات الواردة حاليا تفيد باح

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